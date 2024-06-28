YouTube'a yeni yapay zeka özelliği: Video izlemenize gerek kalmayacak

YouTube, Premium abonelerine bazı özellikler daha ekliyor.

KONUŞMAYA DAYALI YAPAY ZEKA ÖZELLİĞİ



YouTube Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka adlı bir özelliğe de kavuşuyor.



Bu özelliği İzlediğiniz video hakkında sorular sormak için kullanabilirsiniz.

Videoda aradığınız bilgiyi tam olarak bulmak için artık tüm videoyu izlemenize gerek yok.



Videonun altındaki "Sor" düğmesine dokunarak kullanabilirsiniz. Bu özellik şu anda sadece ABD'de kullanılabiliyor

JUMP AHEAD ÖZELLİĞİ

Video paylaşım platformu artık Jump Ahead adlı yeni bir özelliğe de sahip.

Bu özellik analitik verileri kullanarak bir videonun hangi bölümlerinin insanlar tarafından genellikle atlandığını biliyor ve ardından tek bir düğmeye basarak aynı şeyi yapmanız için size bir kısayol sunuyor.

İleriye atlamak için videoya çift bastığınızda ekranın sağ alt köşesinde İleriye Atla düğmesi görünüyor.

Bu düğme şu anda yalnızca ABD'deki kullanıcılar için mevcuttur ve YouTube Premium aboneleriyle sınırlıdır.

SHORTS VİDEOLARI İÇİN YENİ ÖZELLİK

Google ayrıca YouTube Shorts videoları için resim içinde resim modu getiriyor.

Bu özellikle birlikte kullanıcılar platform üzerinde Shorts videolar izelrken diğer uygulamalara geçiş yapabilecek ve daha küçük bir pencerede video oynatılmaya devam edecek.

YouTube ayrıca YouTube Shorts için Akıllı İndirmeleri etkinleştiriyor, böylece uygulama izleyeceğinizi düşündüğü kısa videoları indirmeye devam edecek.