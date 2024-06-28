YouTube'a yeni yapay zeka özelliği: Video izlemenize gerek kalmayacak

YouTube Premium kullanıcıları Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka özelliğiyle birlikte videoların tamamını izlemek zorunda kalmayacak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar "Sor" seçeneğiyle video hakkında sorular sorarak yapay zekadan özet isteyebilecek. Öte yandan Shorts videolara resim içinde resim özelliği geliyor.

YouTube'a yeni yapay zeka özelliği: Video izlemenize gerek kalmayacak

YouTube, Premium abonelerine bazı özellikler daha ekliyor.

KONUŞMAYA DAYALI YAPAY ZEKA ÖZELLİĞİ

YouTube Konuşmaya Dayalı adlı bir özelliğe de kavuşuyor.

Bu özelliği İzlediğiniz video hakkında sorular sormak için kullanabilirsiniz.

Videoda aradığınız bilgiyi tam olarak bulmak için artık tüm videoyu izlemenize gerek yok.

Videonun altındaki "Sor" düğmesine dokunarak kullanabilirsiniz. Bu özellik şu anda sadece ABD'de kullanılabiliyor

JUMP AHEAD ÖZELLİĞİ

Video paylaşım platformu artık Jump Ahead adlı yeni bir özelliğe de sahip.

Bu özellik analitik verileri kullanarak bir videonun hangi bölümlerinin insanlar tarafından genellikle atlandığını biliyor ve ardından tek bir düğmeye basarak aynı şeyi yapmanız için size bir kısayol sunuyor.

İleriye atlamak için videoya çift bastığınızda ekranın sağ alt köşesinde İleriye Atla düğmesi görünüyor.

Bu düğme şu anda yalnızca ABD'deki kullanıcılar için mevcuttur ve YouTube Premium aboneleriyle sınırlıdır.

SHORTS VİDEOLARI İÇİN YENİ ÖZELLİK

Google ayrıca YouTube Shorts videoları için resim içinde resim modu getiriyor.

Bu özellikle birlikte kullanıcılar platform üzerinde Shorts videolar izelrken diğer uygulamalara geçiş yapabilecek ve daha küçük bir pencerede video oynatılmaya devam edecek.

YouTube ayrıca YouTube Shorts için Akıllı İndirmeleri etkinleştiriyor, böylece uygulama izleyeceğinizi düşündüğü kısa videoları indirmeye devam edecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

AB büyük şirketlerin yapay zeka anlaşmaları için harekete geçti

AB büyük şirketlerin yapay zeka anlaşmaları için harekete geçti

Google, Kazakistan'da arama motoru seçeneği sunmaya başladı: Antitröst uygulamaları için dönüm noktası niteliğinde bir gelişme

Google, Kazakistan'da arama motoru seçeneği sunmaya başladı: Antitröst uygulamaları için dönüm noktası niteliğinde bir gelişme

Çin, Ay'ın uzak tarafından 2 kilo numune topladığını açıkladı

Çin, Ay'ın uzak tarafından 2 kilo numune topladığını açıkladı

SpaceX yeni nesil ABD casus uydularının 2. partisini bu gece fırlatacak

SpaceX yeni nesil ABD casus uydularının 2. partisini bu gece fırlatacak

Asteroit Bennu'da şaşırtıcı fosfat bulgusu: Okyanus dünyasından gelmiş olabilir

Asteroit Bennu'da şaşırtıcı fosfat bulgusu: Okyanus dünyasından gelmiş olabilir

Japonya'ya hava engeli: Gözlem uydusu fırlatılması erteledi

Japonya'ya hava engeli: Gözlem uydusu fırlatılması erteledi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...