YouTube'da telif krizi: Ünlü sanatçıların videoları erişime kapandı

Dünyaca ünlü birçok sanatçının YouTube'da yer alan bazı videolarına bir süredir ulaşılamıyor.

Sosyal medya platformu YouTube, Amerikalı telif hakları şirketi SESAC ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle birçok ünlü sanatçının müzik videolarını ABD'de erişime kapattı. Adele, Bob Dylan ve Nirvana gibi dünyaca tanınmış isimlerin eserlerine bir süredir ulaşamayan kullanıcılar, platformda bu içeriklerin bulunmadığına dair "Bu video SESAC’tan içerik içeriyor. Ülkenizde mevcut değil." uyarısıyla karşılaşıyor.

35 BİNDEN FAZLA SANATÇI HAKKI



YouTube ile 35 binden fazla sanatçı ve yayıncının haklarını yöneten SESAC arasındaki anlaşmazlığın temelinde, müzik eserlerinin kullanım hakları için ödenecek telif ücretleri yatıyor. YouTube, maliyetleri düşürmek isterken, SESAC ise üyelerinin haklarını korumak ve gelirlerini artırmak istiyor.

Konuyla ilgili YouTube tarafından "Henüz tüm çabalarımıza rağmen süresi dolmadan adil bir anlaşmaya varamadık. Telif hakkını çok ciddiye alıyoruz ve bunun sonucunda SESAC tarafından temsil edilen içerik artık ABD'de YouTube'da kullanılamıyor. SESAC ile aktif görüşmelerde bulunuyoruz ve mümkün olan en kısa sürede yeni bir anlaşmaya varmayı umuyoruz." açıklaması yapıldı.



Şarkıları silinen sanatçılar arasında R.E.M, Kendrick Lamar , Mariah Carey ve Green Day gibi sanatçılar da var.

