YouTube'dan Rus devlet medyasına reklam geliri engeli

Ukrayna'yı işgal girişiminde bulunan Rusya'ya karşı ülkelerin yaptırımlarının yanına dev şirketlerin kararları ekleniyor.

YouTube sözcüsü Farshad Shadloo, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepki olarak atılan adımları açıkladı.



Shadloo, Google'ın çatı şirketi Alphabet bünyesindeki video paylaşım sitesi YouTube'da, aralarında Russia Today'in (RT) de olduğu Rus devlet medyasına ait birçok kanalın reklam yayımlaması ve para kazanmasının askıya alındığını açıkladı.



YouTube'da söz konusu kanalların önerilmesinin de sınırlandığını belirten Shadloo, Ukrayna hükümetinin talebi doğrultusunda Ukrayna'da bu kanallara erişimin engellendiğini söyledi.



Öte yandan bir YouTube yetkilisi, son günlerde ‘eş güdümlü aldatıcı uygulamalara’ karşı kurallar gibi platformun politikalarını ihlal eden yüzlerce kanalı kapattığını ve binlerce videoyu kaldırdığını duyurdu.

GOOGLE'DAN BİRÇOK RUS KANALA ENGEL



Google Sözcüsü Michael Aciman, Rus devlet medyasına ait birçok kanalın Google'ın reklam hizmetleri vasıtasıyla reklam yayımlaması ve para kazanmasına da ara verildiğini açıkladı.



Aciman, gelişmelerin bilfiil izlendiği ve ihtiyaç halinde gerekenlerin yapılacağını belirtti.



TWİTTER, RUSYA VE UKRAYNA’DA REKLAMLARI ASKIYA ALDI



Diğer yandan, Twitter Safety hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ve Rusya'da reklamların geçici olarak askıya alındığı belirtildi.



Açıklamada, söz konusu adımın kamu güvenliği bilgilerinin görünürlüğünü sağlamak ve reklamların bu bilgilerin önemini azaltmaması için atıldığı belirtildi.

FACEBOOK DA REKLAMLARI YASAKLAMIŞTI



Facebook da Rusya devlet medyasının reklam yayımlamasına ve para kazanmasına yasak getirmişti.