YouTube'dan sınav özelliği: Eğitim videolarında yapay zeka test oluşturacak



YouTube, mobil uygulaması için yapay zeka tarafından oluşturulan kısa testler deneyerek izleyicilerin eğitim videolarında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.



HER VİDEODAN SONRA YAPAY ZEKA TARAFINDAN OLUŞTURULAN TEST ÇÖZÜLEBİLECEK



Yapay zeka tarafından oluşturulan testler sayesinde kullanıcılar YouTube'da her videonun belirli bir konuyu ne kadar iyi kapsadığını anlamasına yardımcı olacak.

SINAV ÖZELLİĞİ ANA SAYFA AKIŞINDA YER ALACAK



Sınav özelliği, ana sayfa akışında son izlenen videoların altında bağlantılar olarak görünecek ve İngilizce içeriğin belirli bir bölümü için kullanılabilecek. YouTube'un bu özelliğin devam edip etmeyeceği konusunda henüz bir karar vermediği belirtiliyor.



YouTube, uzun süredir kullanıcıların yeni şeyler öğrenmek için gittikleri bir platform olarak tanınıyor.



TED-Ed ve HowToBasic gibi eğitici hesaplar, sırasıyla 18.8 milyon ve 17.3 milyon aboneye sahip popüler eğitim YouTube kanalları arasında yer alıyor.



Ayrıca birçok öğretmen, eğitim içeriği oluşturmak veya öğrencileri için videolar keşfetmek ve paylaşmak için YouTube'a içerik üretiyor.

KONUYU DAHA DERİNLEMESİNE ANLAMA FIRSATI SUNUYOR



Dolayısıyla, bir konu hakkında gerçekten daha fazla şey öğrenmek isteyenler için yeni sınav özelliği, konuyu daha derinlemesine anlama konusunda etkili bir yol olabilir.



Bu yılın başlarında YouTube, Crash Course ve Arizona State University ile iş birliği yaparak üniversite öğrencilerine ücretsiz olarak erişilebilen dört kursu içeren "Study Hall" girişimini başlattı.



Crash Course, John ve Hank Green tarafından yönetilen bir kanaldır ve 14.8 milyon aboneye ve yaklaşık 1.6 milyar görüntülemeye sahiptir.

PREMIUM ABONELER İÇİN YENİ BİR KİLİT EKRANI ÖZELLİĞİ



Ayrıca, YouTube, üç aşamalı reklam engelleme politikası ve Premium aboneler için yeni bir kilit ekranı gibi özellikleri de test etmektedir.

