YouTube'ta 2019’un en popüler videoları belli oldu

Google'ın video servisi YouTube, Türkiye’de ve Dünyada 2019’da platforma damgasını vuran videolar, kanallar ve anları 'YouTube Rewind' başlığı altında topladı.

Müzik ve genel içerik olarak iki grupta hazırlanan listede Reynmen’den “Derdim Olsun” ve “Ela” ile Fatih Bulut’un “Çok Sevdim Yalan Oldu” şarkıları Türkiye’de müzik kategorisinde ilk sırada yerini alırken, genel listede ise komedi, dizi ve yarışma programı videoları öne çıktı. 'Konuşan Kediler 3' Türkiye'de en çok izlenen video oldu.

EN ÇOK İZLENEN10 MÜZİK VİDEOSU (2019 GLOBAL)



1.Daddy Yankee & Snow - Con Calma (Video Oficial)

2.ROSALÍA, J Balvin - Con Altura (Official Video) ft. El Guincho

3.Anuel AA, KAROL G - Secreto

4.Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin - China (Video Oficial)

5.Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny - No Me Conoce (Remix)

6.Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita

7.Maari 2 - Rowdy Baby (Video Song) | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji Mohan

8.BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V

9.Billie Eilish - bad guy

10.Ariana Grande - 7 rings



En Çok Beğenilen 10 Müzik Videosu (2019 Global)



1.Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita

2.BTS (방탄소년단) '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey' Official MV

3.BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V

4.Billie Eilish - bad guy

5.Lil Nas X - Old Town Road (Official Movie) ft. Billy Ray Cyrus

6.Ariana Grande - 7 rings

7.Lil Dicky - Earth (Official Music Video)

8.Daddy Yankee & Snow - Con Calma (Video Oficial)

9.j-hope 'Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)' MV

10.Vaaste Song: Dhvani Bhanushali, Tanishk Bagchi | Nikhil D | Bhushan Kumar | Radhika Rao, Vinay Sapru