The Verge’ün haberine göre, şirket örneğin bir hesabın 10.500.000 abonesi varsa bunu 10.000.000 olarak gösterecek.



Uygulama YouTube’dan aldığı verilerle kanalların ne kadar abone kazandığını ya da kaybettiğini gösteren Social Blade gibi web sitelerini işlevsiz kılabilir.



YouTube ürün geliştirme takımı blog sayfasında yayınladığı bir makalede uygulamayı 'Her yerde daha fazla tutarlılık sağlamak' için gündeme aldıklarını bildirdi. Bazı kanallar abone sayılarını bu şekilde gösterme imkanına zaten sahip ancak ürün geliştirme takımı bunu daha yaygın ve tek-tip bir uygulama haline getirmek istiyor.



YouTube’un yeni uygulaması, sitenin en çok içerik üreten kanallarına sahip olan Felix “PewDiePie” Kjellberg, James Charles, Tati Westbrook, Jeffree Star ve Turner “Tfue” Tenney gibi bazı isimlerin izleyiciler tarafından abone sayıları artış ya da azalışı üzerinden yoğun şekilde baskı altına alınmalarının ardından geldi.



Bu arada başka sosyal medya platformları da benzer uygulamalar üzerinde çalışıyor. Instagram bir fotoğrafın ne kadar beğeni (like) aldığını göstermeme seçeneğini sisteme eklemeyi değerlendiriyor. Twitter ise retweet ve like gibi kullanıcıların angaje olmalarını sağlayan bazı özelliklerin daha az kullanılmasını sağlayacak uygulamalar hakkında deneyler yapıyor.



YouTube’un abone sayılarını yuvarlayan yeni uygulamasının Ağustos ayında devreye girecek.

