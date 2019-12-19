YouTube'un en çok kazananı 9 yaşındaki Ryan: Yılda 26 milyon dolar

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir mesleğin doğmasına da neden oluyor.



'YouTuber' olarak anılan bu kişiler platformun özel içerik üreticilerine verdiği reklam payı ile hatırı sayılır gelirler elde ediyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google’ın video servisi YouTube’dan en çok gelir elde eden YouTuber’ların listesi açıklandı.

GELİRİNİ 4 MİLYON DOLAR ARTIRDI

2019’u 26 milyon dolar gelirle kapatan Ryan’ı 2018’de de 22 milyon dolarla zirvede yer almıştı. Ryan'ın bu kazancının yüzde 15'i reşit olduğunda serbest bırakılmak üzere bir banka hesabına yatırılıyor.



Dude Perfect 20 ve ilk 10 listesine yeni giren Nastya da 18 milyon dolarla ilk 3’ü tamamladı.

İLK 10 YOUTUBER 162 MİLYON DOLAR KAZANDI

İlk 10’da yer alan kanalların toplamı 162 milyon dolar gelir elde etti. 8 yaşındaki Ryan’ın kanalı oyuncak değerlendirmesi yaparken, Dude Perfect 5 arkadaşa ait eğlenceli videoların yer aldığı bir kanal.

Üçüncü sırada yer alan Nastya kanalının yıldızı Anastasia Radzinskaya ise Rusya doğumlu ABD’li Cerebral Palsy hastası bir çocuk ile ailesinin işlettiği aile dostu 6 kanaldan oluşuyor.