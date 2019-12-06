YouTube’un yıl toparlaması yine olmadı! (Videoda bir de Türk  YouTuber var)

Geçen yılın videosu YouTube tarihinin “beğenilmeme” rekorunu kırarken kullanıcılar bu senenin videosunda da milyonun üzerinde “beğenmedim” butonuna bastı.



Böylece YouTube peş peşe ikinci senesinde de kullanıcıların hoşuna gitmeyen bir yıl toparlaması videosunu yayına almış oldu.



Bu yılın videosuna gelen en büyük eleştiri, “masa üstünde yapılmış, ucuz bir iş” olduğu şeklinde oldu.



Bu arada 5 dakika 36 saniye uzunluğunda olan YouTube Rewind 2019 videosunda bir de Türk YouTuber yer aldı.



YouTube, yıl toparlaması videosunun 5’inci dakika 11’inci saniyesinde, “10 milyon üyeyi aşan ilk Türk üretici” olarak Enes Batur’a yer verdi.



5 Aralık 2019’da yayına alınan video şimdiye kadar 11 milyondan fazla izlendi ve 870 binin üzerinde beğeni alırken 1.6 milyon beğenilmeme aldı.



YouTube’un 2018’de yayınladığı yıl toparlaması videosu YouTube’da tüm zamanların en beğenilmeyen videosu olmuş ve 17 milyondan fazla “beğenmedim” butonuna basılmıştı.

