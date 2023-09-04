Yunanistan, İsrail ile orman yangınlarını erkenden tespit eden yapay zeka üzerinde çalışıyor

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Yunanistan'ın tehlikeli orman yangınlarının erken tespitine yardımcı olacak yapay zeka teknolojisinin geliştirilmesi konusunda İsrail ile birlikte çalıştığını söyledi.



Güney Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da İsrailli mevkidaşı Benjamin Netanyahu ve Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides ile yaptığı görüşmelerin ardından Kyriakos Miçotakis, yangınla mücadele çabalarının daha iyi koordine edilmesi amacıyla sivil koruma girişimleri söz konusu olduğunda İsrail'in Avrupa Birliği çatısı altına alınabileceğini de söyledi.



İsrail ve Güney Kıbrıs, Yunanistan'da geçtiğimiz ay geniş orman alanlarını kül eden ve 20 kişinin ölümüne yol açtığı düşünülen orman yangınlarıyla mücadeleye yardım etmek üzere yangın söndürme uçakları ve ekipleri gönderen ülkeler arasında yer alıyor.



Miçotakis, Yunanistan'ın orman yangınlarının erken tespitinde İsrail yapay zeka teknolojisi için bir deneme alanı olabileceğini söyledi.



Yunanistan Başbakanı, "İsrail ile bize erken tespit kabiliyeti sunacak yapay zeka tabanlı çözümler hakkında konuşmaya başladık bile" dedi.



Netanyahu, üç liderin erken tespit için yapay zeka sistemlerini devreye sokarak yangın söndürme uçakları ve ekiplerini göndermenin "çok ötesine geçmeyi" görüştüklerini söyledi.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin