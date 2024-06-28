Yünlü Mamutlar neden yok oldu? Sebebi soy içi üreme değil

Araştırmacılar, yünlü mamutların neslinin yaklaşık 4 bin yıl önce "genetik olmayan" sebeplerle tükendiğini öne sürdü.

Yünlü Mamutlar neden yok oldu? Sebebi soy içi üreme değil

Latince adı "mammuthus primigenius" olan yünlü mamutların neslinin tükenme sebepleri araştırıldı.

Araştırmada, yaklaşık 10 bin yıl önce Vrangel Adası'nda mahsur kalan ve 4 bin yıl önce de nesli tükenen yünlü mamutların yok olma sebebinin bilinenin aksine "soy içi üremeye bağlı" olmadığı belirtildi. Bilgisayar yoluyla 21 yünlü mamutun genlerini inceleyen araştırmacılar, mamutların "soy içi üremeyle çoğaldığını" belirledi.

Araştırmacılardan Love Dalen, "Artık nedenlerle soylarının tükendiği fikrini reddedebiliriz." ifadesini kullandı.

Dalen, "Bulgular, mamutların rastgele bir olayla soyunun tükendiğini ve eğer bu olay yaşanmamış olsaydı mamutların hala hayatta olacağını gösteriyor. Bu olayın ne olduğuna ilişkin hala net bir fikrimiz yok. Ancak yok oluşun aniden gerçekleştiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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