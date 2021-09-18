Yurt dışından dolandırıcılık amacıyla gönderilen e-postalara dikkat

Yurt dışından gelen iş teklifi, yeşil kart, miras kaldı ve para dağıtımı içerikli e-postalarla yapılan dolandırıcılıkta artış yaşandığı belirtiliyor.

Anadolu Ajansı 18.09.2021 - 09:42

Yurt dışından dolandırıcılık amacıyla gönderilen e-postalara dikkat

Yurt dışından, "iş teklifi", "yeşil kart", "para dağıtımı", "yakınınızdan miras kaldı" ve "hesabınıza para yattı" gibi ifadelerin yer aldığı farklı e-postalarla yapılan dolandırıcılık girişiminde artış yaşanıyor.

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, "Vatandaşlarımızı, tüketicilerimizi bu tür e-posta mesajlarına karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bu tür gereksiz e-posta mesajlarına itibar edilmemesini, linklere tıklanılmamasını, para transferi yapılmamasını ve kişisel bilgiler ile özellikle banka bilgilerinin kesinlikle gönderilmemesini öneriyoruz" dedi.

Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel ise, "Türkiye 'oltalama' ismi verilen dolandırıcılık yöntemi konusunda siber saldırganların odağında" diye konuştu.

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