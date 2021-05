Yüz biyometrisiyle ödeme Türkiye'de: See & Sign

Kamuda ve özel sektörde insan odaklı, hayatı kolaylaştıran ve güvenli ortam sağlayan yüksek teknolojiler üreten Papilon, uzaktan sistemlere ihtiyaç duyulan bu dijital dönüşüm sürecinde kişisel verilerimizi uçtan uca koruyacak teknolojilere bir yenisini daha ekleyerek, hem blok zincir hem de kuruma özel çalışılan “See&Sign”ı geliştirdi.



BDDK ve BTK yönetmelikleri ile tam uyumlu olarak geliştirilen bu teknoloji Türkiye’nin uluslararası tescilli tek yüz doğrulama algoritmasını kullanıyor.



Her gün kullanılan birçok popüler mobil uygulamadan bankacılık işlemlerine, sağlıktan eğitime pek çok alanda uygulanan hesap sahipliğini onaylayan, kolay ve güvenli kimlik doğrulaması sunan See & Sign, selfie fotoğrafının, kimlik üzerindeki veya NFC’deki fotoğrafla eşleşmesi durumunda işlem onayını sağlayan bir dijital doğrulama sistemi. Üstelik birçok hizmet için kullanılan geleneksel şifrelerin aksine, biyometrik verilerin değiştirilemezliği öz çekim biyometrisini en güvenli buluşlardan biri haline getiriyor.



See & Sign ile herhangi bir onay işlemi için kişinin kimlik, pasaport, ehliyet gibi belgeyi bir kereye mahsus mobil uygulamada okutup, sonrasında anlık olarak ellerini selam verir gibi havaya kaldırdıkları bir öz çekim fotoğrafının çekilmesi yeterli oluyor.



HER İKİ KİMLİKLE UYUMLU



Biyometri Tabanlı Görüntülü Görüşme ile Müşteri Edinim Platformu olan See&Sign hem eski tip T.C. kimlik kartları hem de yeni nesil çipli kimlik kartları üzerinden kimlik doğrulama yapılıyor. Milyonlarca veri kümesi üzerinde eğitilen ve NIST onaylı yüz tanıma algoritmasından oluşan uygulama, en yeni ve ileri teknolojilerle üretildi. Otomatik kimlik doğrulamadan, canlılık kontrolüne, yakın alan iletişimine (NFC), yapay zekaya, duygu analizine ve biyometrik imza çözümlerine kadar her şeyi tek bir platformda ihtiyaca göre sunabiliyor.



"BÜTÜNCÜL BİR ÇÖZÜM SAĞLIYORUZ"



Pandemi dönemiyle beraber alışkanlıklarımızı değiştiren birçok yeniliğe, insan hayatını kolaylaştıran güvenli çözüm sunacak teknoloji ürünlerine dikkat çeken Papilon Genel Müdür’ü Oral Tuntaş; “See&Sign’ı uzaktan sistemlere olan ihtiyacı karşılamak misyonuyla hareket ederek biyometri uzmanlığımızı blokzincirle birleştirerek oluşturduk. Dünyanın herhangi bir yerinde bulunan tüketici bankacılık, eğitim, sağlık gibi pek çok alanda bu uygulamayı kullanılabilecek. Uzaktan kimlik tespiti sunan See & Sign ile bireyler artık sözleşmelerini veya onay işlemlerini online ortamda, kolay ve güvenli bir şekilde yapabilecek. Kullanıcılar ayrıca sistemimizin parçası olan görüntülü görüşme ve çağrı merkezi ilaveleriyle bütüncül olarak süreci tamamlayabilecek. Odağına insanı, bilimi ve paylaşım ruhunu alan Papilon olarak paydaşlarımızın tüketiciye uzanan yolculuğunda onlara en kolay ve güvenli deneyimi yaşatmalarına yardımcı olacak, verimliliği artıracak çözümler üretmeye devam edeceğiz. Umuyorum, tüm kurumlar bu ayırt edici özelliğimiz ile kendilerini daha da güvenli hissedecekler. Paydaşlarımıza operasyonlarında hız katacak olan kolay entegre edilebilir çözümlerimizi sunmak istiyoruz. İster API, ister SDK, ister anahtar teslim uygulama isterse de görüntülü konuşma ve çağrı merkezi ilavelerimizle her seviyede çalışma imkanımız mevcut” diyerek sistemin esnek adapte etme özelliklerinden bahsetti.

"SİSTEM KRİMİNAL TEKNOLOJİ OLARAK ELE ALINMALI"



Uzaktan kimlik tespitinde güvenlik açığı olabilen yazılımlara ve risklere de dikkat çeken Oral Tuntaş çözümü bir mobil uygulama olarak değil, bir güvenlik çözümü olarak görmeli yorumununda bulunuyor. Kurumları risk açığı olan yazılım ve ürünlere karşı uyaran Tuntaş, “Dünyadaki uygulamalara baktığımızda, bu alanda uzmanlaşma söz konusu. Özellikle sistemin en önemli bacağı olan yüz ve hareket doğrulama süreci, biyometri uzmanlığı ve deneyimi gerektiriyor. Bu sebeple gelişmiş ülkelerin bankaları ve finans kurumları biyometri uzmanlığı olan firmaları tercih ettiğiniz gözlemliyoruz. Sistem güvenlik açısından finansal veya mobil bir teknoloji olmasının ötesinde kriminal teknoloji olarak ele alınmak durumunda. See&Sign ürümüz de bu bakış açımız ile ana üretim alanımız olan biyometri teknolojisi deneyimlerimizin titiz bir çıktısı olarak devreye alındı.”



2012 yılından bugüne geliştirdiği yüksek teknolojili ürünlerle hem yurt içi hem de yurt dışına katma değerli ileri teknolojiler sunan Papilon, küresel pazardaki 5 biyometrik uçtan uca sistem üreticisinden biri.



Yeniliğin kaynağının bilim, teknoloji ve Ar-Ge faaliyetleri olduğunu savunan Papilon, ‘Selfie Biyometrisi’nin yanı sıra Multimedya İşleme ve Analizi, Akıllı Güvenlik, Dijital İnsan, Hareket Analizi ile Otonom Sistemler ve Kullanıma Hazır Yapay Zeka olarak altı ana iş konsepti üzerine Türk mühendislerden oluşan Ar-Ge ve Üretim Merkezi ile planlı ve sürdürülebilir bir şekilde yeni ve bütüncül teknolojiler üretiyor.