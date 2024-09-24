Yüz milyonlarca yıl sonra gerçekleşti: İki galaksi böyle buluştu!

James Web Uzay Teleskobu şimdiye kadar görülmemiş nefes kesici bir anı görüntüledi. NASA öncülüğünde ve ESA ile CSA'nın desteğiyle geliştirilen uzay teleskobu yüz milyonlarca yıl süren devasa bir çarpışma sonucu iki galaksinin birleşmesini ortaya çıkardı.

Yüz milyonlarca yıl sonra gerçekleşti: İki galaksi böyle buluştu!

James Webb Teleskobu, evrenin derinliklerinde iki galaksinin birleşme anını kaydetti. 

Arp 107 olarak bilinen bu birleşen galaksi çifti öncülüğünde, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) tarafından geliştirilen James Webb Uzay Teleskobu'nun MIRI ve NIRCam cihazları tarafından görüntülendi. 

Arp 107 olarak bilinen bu kozmik dans, iki galaksinin birbirine yaklaşarak yıldızlardan oluşan bir "köprü" inşa etmesiyle gerçekleşti. Şimdiye kadar böylesine net bir şekilde görüntülenmemiş olan bu galaktik birleşme, evrenin sırlarını biraz daha aydınlatıyor.

SAMANYOLU GALAKSİSİ'NDE DE YAŞANABİLİR 

Eşsiz görüntüde, beyaz alanlar iki galaksideki eski yıldızları ve onların oluşturduğu köprüyü ortaya koyuyor. Avrupa Uzay Ajansı, bu bölgenin gaz ve yıldızlardan oluştuğunu belirtiyor.  Samanyolu Galaksisi'nin de bir gün benzer bir birleşme yaşayabileceği düşünülüyor.

Bu birleşme, yeni yıldızların doğumunu tetiklerken, Webb'in Orta Kızılötesi Aracı, yoğun gaz bulutlarını turuncu ve kırmızı tonlarda görselleştiriyor.

Görselde, çarpışan galaksilerin yanı sıra uzak sarmal galaksiler de dikkat çekiyor.

Astrofizikçi Diego Munoz, bu süreçlerin gezegenler için büyük bir tehdit oluşturmadığını, çünkü yıldızlar arasındaki mesafenin "muazzam büyüklükte" olduğunu ifade ediyor.

Delaware Üniversitesi'nden gezegen bilimci Sally Dodson-Robinson, "Eğer Güneşi bir kum tanesi boyutuna getirirsek, en yakın yıldıza olan mesafe kilometrelerce olacaktır" diyerek yıldızların çarpışma ihtimalinin son derece düşük olduğunu belirtiyor.

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