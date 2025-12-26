Z kuşağı "insanlığını kaybetmekten" korkuyor

Yapay zeka, iş dünyasından eğlenceye kadar hayatın neredeyse her alanına hızla girerken, Z kuşağı gençlerin “insanlıklarını kaybetme korkusu” içerisinde olduğu tespit edildi.

Dartmouth Üniversitesi öğretim üyesi ve eski McKinsey analisti Scott Anthony, Fortune’a yaptığı açıklamada öğrenciler arasında yapay zekaya yönelik artan bir “saf korku” gözlemlediğini söyledi.

Anthony’ye göre bu korku yalnızca akademik hile ya da etik kaygılarla sınırlı değil; öğrenciler, yapay zekayı fazla kullanmaları halinde eleştirel düşünme yetilerini ve hatta insanlıklarını kaybedeceklerinden endişe ediyor.

“İnsanlar yapay zekaya fazla yaslanırlarsa insanlıklarını yitireceklerini düşünüyor” diyen Anthony, böylesi büyük teknolojik dönüşümlerin tarih boyunca her zaman karmaşaya yol açtığını vurguladı.

AKADEMİSYENLERLE ÖĞRENCİLER ARASINDAKİ FARK NE?

Bu kaygı, akademisyenler ile öğrenciler arasındaki farkı da net biçimde ortaya koyuyor. Güvenceli pozisyonlara sahip öğretim üyeleri yeni yapay zeka araçlarını hevesle denerken, iş piyasasına girmeye hazırlanan öğrenciler için gelecek çok daha belirsiz görünüyor.

Üstelik öğrencilerin korkuları bilimsel bulgularla da destekleniyor. MIT’de yapılan dikkat çekici bir araştırmada, katılımcılar yapay zeka kullananlar, arama motoru kullananlar ve yalnızca kendi zihnine güvenenler olarak üç gruba ayrıldı.

YAPAY ZEKANIN “YANKI ODASI”

Yapay zeka kullanan grup yazma görevlerini daha kolay tamamladı; ancak araştırmacılara göre bu kolaylık bilişsel bir bedel getirdi. Katılımcılar, yapay zekanın ürettiği içerikleri sorgulama eğilimini kaybetti ve adeta yapay zeka tarafından yönetilen bir “yankı odasına” sıkıştı.

Buna karşılık, yalnızca kendi zihnini kullanan grup yazdıklarından daha fazla tatmin oldu ve beyin bağlantılarının daha güçlü olduğu gözlemlendi.

Sonuç olarak, uzmanlara göre Z kuşağının yapay zeka karşısındaki tedirginliği temelsiz değil. Gençler, teknolojiyle birlikte gelen kolaylıkların, düşünme yetisini ve insan olmanın özünü gölgeleyebileceğinden korkuyor.