Z kuşağı ofiste çalışmayı daha çok seviyor

Küresel salgının değiştirdiği çalışma alışkanlıkları, işgücünden aldığı pay her geçen yıl artan Z kuşağının önemli ekonomik oyunculara dönüşmesiyle yeni formuna kavuştu. İşverenler hibrit çalışma modellerini benimsese de yüz yüze etkileşime önem veren Z kuşağı için ofis ortamının önemli olduğu görüldü.

Güncel bir araştırma, Z kuşağına mensup 5 kişiden dördünün evden çalışırken iş arkadaşlarından uzaklaştığını düşündüğünü gösterirken, Z kuşağının ofiste işlerine daha iyi odaklandığı tespit edildi. Türkiye'nin 13 şehrinde 55 A+ plazada hazır ofis, sanal ofis, ortak ofis ve toplantı odası seçenekleri sunan eOfis'in Kurumsal İletişim Direktörü Melis Ataç, Z kuşağının çalışma ortamına ilişkin beklentilerini değerlendirdi.



DAHA DİNAMİK, DAHA AZ RESMÎ OFİS ALANLARI TALEP EDİLİYOR



Söz konusu araştırmada, 5 kişiden dördünün ofis ortamında çalışma arkadaşlarıyla daha iyi bağ kurabildiğini düşündüğü görüldü. Öte yandan, Z kuşağına mensup 10 kişiden 9'unun mevcut ofis alanlarından memnun olmadığı dikkat çekti. Z kuşağının ofis alanından beklentileri içinde ise ortak çalışma alanları, sosyal etkinlik bölümleri, teras gibi açık havaya erişilebilen alanlar, spor salonu ve oyun alanı gibi eğlenceye de olanak tanıyan noktalar öne çıktı. 5 kişiden dördü, ortak çalışma veya yalnız çalışma için farklı alanların olmasının onları mutlu edeceğini dile getirdi.



Ofis alanının en etkin biçimde kullanımının çalışan motivasyonunu doğrudan etkilediği bir dönemde, işverenlerin ofislerine uçtan uca yatırım yapması gerekiyor. Fakat A+ plazalarda hazır ofis, ortak çalışma alanı gibi hizmetler sunan iş modelleri, bu zorunluluğu ortadan kaldırıyor.



Z KUŞAĞI İŞVERENLERDEN NE BEKLİYOR?



Resume Builder tarafından yürütülen bir araştırma, 4 yöneticiden üçünün Z kuşağını "çalışması en zor" kuşak olarak tanımladığını gösterdi. Buna sebep olan problemler içinde motivasyon başlığı öne çıktı. McKinsey verilerine göre 2025'e kadar Z ve Y kuşağının Asya Pasifik bölgesinde nüfusun yarısını oluşturacağı düşünüldüğünde, işverenlerin Z kuşağıyla çalışmanın yeni yollarını bulması kritik hale geldi. Genç çalışanların işverenlerden beklentileri şu şekilde sıralandı:



Esnek çalışma ortamı ve saatleri: Teknolojiyle doğan, teknolojiyle çalışan ve küresel salgından sonra çalışma hayatına atılan Z kuşağının çalışacağı yeri ve çalışacağı mekanı seçmek isteme eğilimi, diğer kuşaklara göre daha yüksek. Bu noktada işverenlerin, daha esnek çalışma seçenekleri ve özgür bir zaman planı sunması bekleniyor.