Z kuşağı, yapay zeka yüzünden staj bulamıyor

Stajlar ve benzeri başlangıç pozisyonları, genç çalışanlara deneyim kazandırarak onları uzun vadeli kariyerlere hazırlar. Ancak veri girişi, raporlama ve zamanlama gibi tekrarlayan, düşük karmaşıklıktaki görevlerin artık yapay zeka tarafından çok daha hızlı ve ucuza yapılabilmesi, bu tür rollerin önemini azaltıyor. LinkedIn verilerine göre her bir giriş seviyesi pozisyon için başvurular yüzde 14 oranında artarken, rekabet de giderek kızışıyor.

2030'A KADAR İŞLERİN YÜZDE 30'UNU YAPAY ZEKA YAPACAK

Tahminlere göre 2030 yılına kadar işlerin yaklaşık yüzde 30’u yapay zeka ile otomatik hale gelebilir. Bu durum özellikle gıda hizmetleri, müşteri ilişkileri, satış ve ofis destek işleri gibi alanlarda ciddi değişimlere neden olacak. Bu tür pozisyonlardaki kayıpların toplam mesleki değişimlerin yüzde 84’ünü oluşturması bekleniyor.

FIRSAT DEĞİL, ENGELLER ARTIYOR

Microsoft ve LinkedIn’in 2024 tarihli bir raporuna göre, işverenler artık yalnızca deneyime değil, aynı zamanda adayların yapay zeka araçları kullanma becerilerine de büyük önem veriyor. Ankete katılan yöneticilerin üçte ikisi, yapay zeka becerisi olmayan birini işe almak istemediğini söylüyor. Hatta yüzde 71’i, deneyimsiz ama yapay zeka konusunda yetkin bir adayı, deneyimli ama bu becerilere sahip olmayan birine tercih ediyor.



Bu durum, geleneksel deneyim kazanma yollarının daraldığı bir ortamda Z kuşağının yapay zeka okuryazarlığını temel yetkinlik olarak edinmesini zorunlu kılıyor.

Z KUŞAĞI HIZLI ADAPTE OLABİLİR

Z kuşağı, dijital yerliler olarak yapay zekaya en hızlı adapte olabilen nesil olabilir. Microsoft ve LinkedIn’in ortak araştırmasına göre, Z kuşağının yüzde 85’i iş yerinde ChatGPT ve Copilot gibi yapay zeka araçlarını aktif olarak kullanıyor. Ayrıca profesyonellerin yüzde 76’sı, rekabetçi kalabilmek için yapay zeka becerilerine sahip olunması gerektiğini düşünüyor. Son bir yılda yapay zeka okuryazarlığı eğitimlerine olan ilgi ise yüzde 160 artmış durumda.