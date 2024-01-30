Zoom'dan Apple Vision Pro'ya özel uygulama

Zoom, Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro için özel olarak tasarladığı aplikasyonunu tanıttı.

Şirket yaptığı açıklamada uygulamanın amacının video konferansına katılankullanıcıların fiziksel lanıyla sorunsuz bir şekilde harmanlamak olduğunu belirtti.

Vision Pro için geliştirilen yeni Zoom uygulaması sayesinde sanal toplantıdaki diğer katılımcıların el hareketlerinizi ve personanızı yani dijjital avatarınızı detaylı şekilde görebilmesine olanak tanıyacak.

Ayrıca Zoom, kullanıcıların uygulama sayesinde ek fiziksel ekipmana ihtiyaç duymadan toplantıya katılım sağlayan diğer kullanıcılarla aynı odadaymış gibi hissetmesini sağlayacak.

Apple Vision Pro için geliştirilen Zoom'un diğer özellikleri arasında şunlar yer alıyor:



3D nesne paylaşımı: Medya ve tasarım gibi sektörler için 3D dosyaların toplantı esnasında paylaşılabileceği ve nesnelerin 3 boyutlu olarak diğer katılımcılarla paylaşılmasına olanak tanıyacak.

Örneğin, bir animatör veya oyun tasarımcısı, Zoom'un 3B nesne paylaşımı özellikleri aracılığıyla en son karakter modelini paylaşabilir ve işbirliği yapabilir.

Gerçek dünyada sabitleme: Kullanıcılar, fiziksel alanlarının herhangi bir yerinde beş adede kadar Zoom Toplantısı katılımcısını sabitleyebilecek ve sabitlenen katılımcıların arka planını kaldırma seçeneği ile Apple Vision Pro kullanıcılarının toplantıdaki kişilerle aynı ortamdaymış gibi hissetmelerine yardımcı olacak.

APPLE VISION PRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple Vision Pro, 2 Şubat 2024'te genel satışa çıkacak.

Karma gerçeklik gözlüğü, 19 Ocak 2024'te 3,499 dolardan başlayan fiyatlarla ön siparişe açılmıştı.