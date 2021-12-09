Zoom'dan kovulma skandalı devam ediyor: 3 Better.com yöneticisi istifa etti

900 kişinin Zoom toplantısıyla kovulduğu Better.com'da deprem sürüyor. Şirketin üst düzey yöneticilerinden istifa geldi. CEO Garg, mektupla özür diledi.

Haberler - ntv.com.tr 09.12.2021 - 10:49 | Son Güncelleme : 09.12.2021 - 11:08

Zoom'dan kovulma skandalı devam ediyor: 3 Better.com yöneticisi istifa etti

İnternet üzerinden ev kredisi veren Better.com'daki işçi kovma skandalı devam ediyor. 900 kişinin kovulduğu toplantısı sonrası şirketten üst düzey üç yöneticinin istifa ettiği haberi geldi.

Tek seferde 900 kişiyi kovan şirketin kurucusu ve CEO'su Vishal Garg da gelen tepkiler sonunda özür dilemek zorunda kalmıştı.

Better.com'un değeri aldığı son yatırımla birlikte 7.7 milyar dolara yükselmişti. Şirketin aktif olduğu pazarlar ABD ve Hindistan. 

OLAYIN GEÇMİŞİ

Vishal Garg Vishal Garg

Yeni bir yatırım alan Better.com CEO'su Garg, 900 işçinin katıldığı bir Zoom toplantısı düzenlemişti.

Şirketin işgücünün yüzde 9'una denk gelen bu toplantıda herkes kovulmuştu. CEO Vishal Garg, "Eğer bu toplantıdaysanız, işten çıkartılacak olan şanssız gruptasınız" ifadelerini kullanmıştı.

7 Aralık'ta CEO Garg, mektupla özür dilemişti. Garg mektubunda, "Better'a katkıda bulunan kişilere gerekli saygıyı ve takdiri gösteremedim. İşten çıkarma kararlarının arkasındayım ama bunun yönteminde hata yaptım. Sizleri utandırdım" dedi.

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