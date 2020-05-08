Zoom’dan uçtan uca şifreleme için yeni adım

Corona virüs salgını ile beraber kullanıcı sayısı 10 milyondan 300 milyona yükselen Zoom, platformdaki güvenlik açıklarını kapatmak adına bir satın alma gerçekleştirdi.



İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, video konferans uygulaması güvenli mesajlaşma ve dosya paylaşım servisi Keybase'i satın aldı.



Kullanıcılarının aynı anda en fazla 99 kişi ile video konferans yapmalarına izin veren Zoom’un bu adımı tüm platformda uçtan uca şifrelemeyi devreye alma planına hız kazandıracak.



Zoom CEO’su Eric S. Yuan konu ile ilgili yaptığı açıklamada bu adım ile Keybase'in derin şifreleme ve güvenlik deneyiminin Zoom’a entegre edileceğinin altını çizdi



Zoom ve Keybase satın almayı açıkladı ancak iki şirket de anlaşmanın finansal detaylarını kamuoyu ile henüz paylaşmadı.

