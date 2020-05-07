Zoom’dan yeni güvenlik önlemi

Dünya genelinde 265 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan corona virüs (COVID-19) salgını çalışma alışkanlıklarımızı da radikal bir biçimde değiştirdi.



Salgın nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi evden çalışmaya başlamış durumda.



İnsanların evden çalışmaya başlaması ile birlikte ise online toplantılar yapabileceğiniz uygulamalar kısa süre içinde hatırı sayılır bir popülariteye ulaşmış durumda.



O uygulamalardan en dikkat çekici olanı Zoom. 9 yıl önce kurulan ve aralık 2019’da 10 milyon kullanıcıya hizmet veren uygulama kısa sürede 300 milyon kullanıcı rakamına ulaşmış durumda.



Bu hızlı artış Zoom’a milyonlarca kullanıcı kazandırırken spot ışıklarının da uygulanın üzerine çevrilmesine neden oldu. Uygulama son dönemde güvenlik endişeleri ile gündemde.



Örneğin geride bıraktığımız hafta pek çok Zoom kullanıcısı tanımadıkları kişilerin konferans odalarına girerek uygulamanın ekran paylaşımı özelliği ile şiddet veya cinsel içerikli videolar paylaştığına dair şikayetlerde bulunmuştu.



BBC’de yer alan habere göre, Zoom video konferanslara hacker girişini engellemek için yeni güvenlik önlemleri getirdi.



Yeni önlemler kapsamında ücretsiz Zoom hesapları kullanan herkesin tüm görüşmeler için bir şifre kullanması zorunlu hale getirildi.

Söz konusu yeni önlemler 9 mayıs itibari ile kullanıma girecek.

