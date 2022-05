Zoom'un yüz tanıma teknolojisi eleştirilerin hedefinde

Geçen ay Zoom'un, kullanıcıların yüzlerini tarayabilen ve duygularını belirleyebilen yeni bir yapay zeka (AI) teknolojisi geliştireceği bildirildi.



TRT Haber'deki bilgilere göre, Zoom yeni teknolojinin gelişimine hız verirken Access Now, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve Müslüman Adalet Birliği gibi çeşitli insan hakları gruplarından bazı tepkiler alıyor.



25'ten fazla insan hakları grubu, Zoom'un yöneticisi Eric Yuan'a şirketin duygu temelli yapay zekaya yönelik çalışmaları durdurmak için bir mektup gönderdi.



ACLU yöneticilerinden Esha Bhandari, bunun gibi bir yapay zekanın "ürpertici bir teknoloji" olduğunu söyledi.



Fight for the Future'ın kampanya ve operasyon direktörü Caitlin Seeley George, "Zoom bu planlarla ilerlerse, bu özellik belirli etnik kökenlere ve engellilere karşı ayrımcılık yapacak ve insanların fazla düşünmeden ve çoğunlukla düz mantık kullanarak tasarladıkları bir milyonlarca insan profilini cihaza kodlayacak" dedi.



Zoom, AI teknolojisi için planlarını açıklamış, satış yapan kişilere görüştükleri kişilerin duygularını belirleyebilecekleri için yardımcı olacağını söylemişti.