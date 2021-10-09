Zuckerberg bu kez 'Faceook'u sil?' sorusu ile kapak oldu

TIME Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’i 2010'dan sonra ilk kez kapak konusu yaptı.

Kapakta, Zuckerberg’in resminin üzerinde “Facebook’u sil?” ifadesi ve altında “İptal” ve “Sil” seçenekleri görseli yer aldı.

Dergi yazısında Zuckerberg’e karşı ABD Kongresi’nin harekete geçmesi gerektiği görüşü dile getirildi. Bir Facebook çalışanının Zuckerberg'in kendi çıkarını seçtiği yönündeki açıklamalarına dikkat çekilen yazıda, Facebook'un önceliğinin, "nefret söylemiyle ve yalan haberle mücadele değil, kâr etmek olduğu savunuldu.

Facebook'ta geçen hafta yaşanan 7 saatlik kesintinin ardından şirket eleştirilerin hedefi olmuştu. Aynı zaman da geçtiğimiz günlerde eski Facebook çalışanı Frances Haugen'ın iddiaları da gündeme gelmişti.

ZUCKERBERG İDDİALARI REDDETMİŞTİ



Haugen bu yılın başlarında ayrıldığı eski işvereni Facebook'u "güvenlik yerine kâr elde etmeyi seçmekle" suçlamıştı.



Zuckerberg ise iddiaları reddederek, "Kâr etmek için kasten insanları kızdıran içerik yayınladığımız argümanı son derece mantıksız. Biz reklamdan para kazanıyoruz ve reklam verenler sürekli reklamlarının yanında zararlı ya da sinirlendiren içerik istemediklerini söylüyor. İnsanları sinirlendiren ya da depresyona sokan ürünler geliştirmek için yola çıkan bir teknoloji şirketi tanımıyorum" açıklaması yapmıştı.

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ARŞİV: ABD, FACEBOOK'A TEKELLEŞME DAVASI AÇTI