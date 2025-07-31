Zuckerberg iddialı: "Kullanmayanlar dezavantajlı olacak"

Meta’nın ikinci çeyrek kazanç çağrısında konuşan Meta CEO’su Mark Zuckerberg, yapay zeka destekli gözlüklerin gelecekte insanlarla yapay zeka arasındaki en ideal etkileşim aracı olacağını savundu.



Zuckerberg’e göre, bu tür gözlükler sayesinde bir yapay zeka, kullanıcının gün içinde gördüklerini görebilecek, duyduklarını duyabilecek ve anlık geri bildirimlerle etkileşimde bulunabilecek. Görüntü ekranı eklenmesiyle birlikte, ister holografik geniş bir görüş alanı ister daha küçük, gündelik bir ekran olsun, bu gözlükler daha da işlevsel hâle gelecek.



“Eğer yapay zekaya sahip gözlükleriniz yoksa ya da onunla etkileşime geçmenin bir yoluna sahip değilseniz, diğer insanlara göre ciddi bir bilişsel dezavantajda olacaksınız” diyen Zuckerberg, bu vizyonun altını çizdi.

İLK ADIMLAR ATILDI

Meta, Ray-Ban ve daha yakın zamanda Oakley işbirliğiyle çıkardığı akıllı gözlüklerle bu alanda somut adımlar attı. Müzik dinleme, fotoğraf ve video çekme, çevreyle ilgili Meta AI’ya soru sorma gibi işlevlere sahip bu gözlükler, kullanıcılar arasında beklenmedik bir ilgi gördü.

EssilorLuxottica’nın verilerine göre Ray-Ban Meta gözlüklerinin satışı bir yılda üç kat arttı.



Ancak Zuckerberg'e göre işin asıl potansiyeli, bu gözlüklere gelişmiş ekran teknolojileri eklenmesiyle ortaya çıkacak.



"BÜYÜK ZARAR, BÜYÜK İDDİA"

Bu teknoloji Meta'nın uzun süredir yatırım yaptığı Reality Labs departmanında geliştiriliyor. Ancak bu bölüm, şirketin kasasını ciddi şekilde zorluyor. Meta, sadece bu yılın ikinci çeyreğinde Reality Labs nedeniyle 4.53 milyar dolar zarar açıkladı. 2020’den bu yana toplam zarar ise 70 milyar dolara yaklaştı.



Zuckerberg, bu maliyetleri yatırımcıya gerekçelendirmek için yapay zeka destekli gözlükleri geleceğin bilişim platformu olarak konumlandırıyor.



REKABET BÜYÜYOR

Her ne kadar gözlükler şu anda mantıklı bir tercih gibi görünse de, yapay zeka ile etkileşimi sağlayacak cihazlar konusunda farklı yaklaşımlar da var. Örneğin OpenAI, eski Apple tasarımcısı Jony Ive’ın startup’ını bu yıl 6.5 milyar dolara satın alarak kendi AI cihazlarını geliştirmeye başladı.



Bazı girişimler ise yapay zeka rozetleri (Humane) veya kolyeler (Limitless, Friend) gibi alternatifler üzerine çalışıyor. Henüz net bir kazanan olmasa da, gözlüklerin sosyal olarak daha kabul edilebilir olması onları öne çıkarıyor.



Zuckerberg, bu teknolojilerin sadece AI ile sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda Metaverse vizyonunun da anahtarı olacağını düşünüyor:



“Gözlüklerin harika yanı, fiziksel ve dijital dünyaları birleştirmek için en ideal yol olmaları. Bu nedenle Metaverse vizyonu da çok önemli olacak ve yapay zeka bunu hızlandıracak.”