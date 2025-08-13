Zuckerberg'den açıklama: "Yapay süper zeka geliyor"

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin internet sitesinde yayımlanan bir politika metninde, “Son birkaç aydır yapay zeka sistemlerimizin kendi kendini geliştirdiğine dair işaretler görmeye başladık. Şimdilik bu gelişme yavaş, ancak inkar edilemez” dedi.

Zuckerberg, kendi kendini geliştiren yapay zekanın, insanın bilişsel yeteneklerini aşabilecek “yapay süper zeka”ya (ASI) giden ilk adım olduğunu belirtti. ASI, yalnızca belirli alanlarda değil, çok geniş bir yelpazede insandan daha yetenekli olabilecek ve kendi kendini hızla geliştirebilecek sistemleri ifade ediyor.

AGI VE ASI NEDİR?

Bugünkü yapay zeka modelleri, vücudumuzun protein yapısını tahmin etmek gibi bazı alanlarda insanüstü başarılar gösterebilse de, bu yetenekler dar alanlarla sınırlı.

Bir üst seviye olan “yapay genel zeka” (AGI), insan beynine benzer şekilde öğrenebilen ve uyum sağlayabilen sistemleri tanımlıyor. ASI ise AGI’nin ötesine geçerek insan kapasitesini katbekat aşabilen, kendi kendini üstel hızda geliştirebilen bir zeka türü olarak görülüyor.

Bilim dünyasında, AGI’ninortaya çıkacağı varsayılan ana ise “teknolojik tekillik” deniyor.

GÖDEL MAKİNESİ

Zuckerberg’in sözünü ettiği olgu, daha önce de bilim insanlarının radarına girmişti.

Ekim 2024’te Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara’daki araştırmacılar, kendi kodunu yeniden yazarak gelişebilen teorik bir “Gödel Makinesi” kavramı üzerine çalışarak, “Gödel Ajanı” adını verdikleri bir kavram geliştirdi.

Bu sistem, yalnızca yapılacak değişikliğin faydalı olacağını matematiksel olarak kanıtladığında kendi kodunu değiştirebiliyordu.

Gödel Ajanı; yazılım geliştirme, bilim, matematik ve mantık gibi alanlarda insan eliyle tasarlanmış diğer yapay zekalardan daha iyi performans sergileyecekti.

AÇIK KAYNAK KONUSUNDA TEMKİNLİ

Zuckerberg, ASI’nin insanlığın teknolojik ilerlemesinde dönüştürücü bir adım olabileceğini ve “bugün hayal bile edilemeyen keşifler” sağlayabileceğini söylerken, Meta’nın hangi modelleri açık kaynak olarak yayınlayacağı konusunda çok dikkatli olacağını da vurguladı.

Açık kaynak, bir teknolojik sistemin kaynak kodunun herkese açık olması anlamına geliyor. Böylelikle isteyen herkes bu kodları kullanarak sistemi değiştirip geliştirebiliyor. Meta bir süredir yapay zeka alanında açık kaynak politikasını savunur durumdaydı.

“Ben, süper zekanın insanlığın ilerlemesini hızlandıracağı konusuna son derece iyimser bakıyorum” diyen Zuckerberg, asıl büyük etkinin, insanların kendi kişisel süper zekasına sahip olarak hedeflerine ulaşabilmesi, istedikleri dünyayı yaratabilmesi ve potansiyellerini gerçekleştirebilmesi olacağını ifade etti.