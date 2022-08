Zuckerberg'den "Hunter Biden" itirafı

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in Joe Rogan'ın podcast programında, 2020 seçim döneminde Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarında babasının konumunu iş anlaşmaları için kullandığına yönelik ortaya çıkan habere ilişkin yaptığı açıklamalar gündem oldu.



O dönem Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), seçim sonuçlarını etkileyecek dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması uyarısı yaptığını belirten Zuckerberg, bu nedenle algoritmik olarak haberi sansürlediklerini söyledi.



Zuckerberg, "Bu kararın yanlış olduğunu bilmek beni çok rahatsız ediyor. Yapmamamız gereken bir şeyi yaptık, en kötüsü de bu." ifadesini kullandı.



2016'daki başkanlık seçimlerinde Rusya'nın çok fazla etkisi olduğuna işaret eden Zuckerberg, "FBI bize geldi ve ekibimizdekilere dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Bizi özellikle bu haber konusunda uyarmadı ama bu haber de bağlam dahilindeydi." diye konuştu.



ABD Başkanı Biden ile oğlu Hunter Biden

NEW YORK POST, HUNTER BİDEN'IN BİLGİSAYARINI ORTAYA ÇIKARMIŞTI



New York Post gazetesi 14 Ekim 2020'de yayımladığı haberde, Hunter Biden'ın Delaware'deki bir bilgisayar tamircisinde bilgisayarının bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.



Bilgisayarda, Hunter’ın New York'taki bir striptiz kulübünde bir gecede 11 bin 400 dolar (yaklaşık 95 bin lira) harcadığına dair belgeler yer almıştı.



Biden'ın, başkan yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcının görevden alınması için Ukrayna'ya baskı yaptığı da iddia edilmişti.



Söz konusu haberin Twitter ve Facebook başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda sansürlenmesi tepki çekmiş, Twitter'ın o dönemki CEO'su Jack Dorsey bu kararın hata olduğunu kabul etmişti.