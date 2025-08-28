Zuckerberg'in komşularına verdiği hediye tartışma yarattı: "Çok aşağılayıcı"

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Palo Alto'da 11 parselden oluşan malikanesinin altında 7 bin metrekarelik yeraltı sığınakları ve tüneller kazdırıyor. Sekiz yıldır süren bu inşaatlar, mahallede sürekli gürültü ve ağır iş makineleri trafiği yaratıyor.



Komşular, inşaatlara ek olarak 14 yılı aşkın süredir devam eden, yüksek güvenlikli duvarlar, 7/24 özel güvenlik devriyeleri, gözetim sistemleri ve mahalledeki evleri toplu şekilde satın alması gibi diğer “aşırı” projelerden de şikayetçi.



New York Times’ın haberine göre Zuckerberg’in bu gerginliği azaltmak için tercih ettiği yöntem ise dikkat çekici: Lüks çikolatalar, şampanyalar ve hatta gürültü önleyici kulaklıklar hediye etmek. Komşulara göre bu jestler, asıl sorunu çözmekten uzak ve aşağılayıcı.

"MAHALLE İŞGAL EDİLDİ"

30 yılı aşkın süredir bölgede yaşayan Michael Kieschnick, durumun artık bir işgale dönüştüğünü söyleyerek “Hiçbir mahalle işgal edilmek istemez. Ama onlar tam olarak bunu yaptılar" dedi.



Yerel yönetim ise eleştirilerin odağında. Gazeteye göre Palo Alto polisi, Zuckerberg’in özel daveti sırasında onun malikanesi önündeki kamu yolunu geçici olarak araçlara kapattı ve güvenliği üstlendi.



Komşular, şehir yetkililerinin bu tavrını “milyarderlerin kuralları kendilerince yeniden yazmasına göz yummak” olarak yorumluyor.