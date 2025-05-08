Zuckerberg'in korkutucu gelecek planı: Yapay zeka destekli arkadaşlar, terapistler ve sevgililer

Teknoloji şirketi Stripe'ın ev sahipliği yaptığı bir konferansta konuşan Meta CEO'su Mark Zuckerberg , insanların yapay zeka destekli arkadaşlar, terapistler ve hatta sevgililer bulmasının aslında daha iyi olabileceğini öne sürdü.



40 yaşındaki Zuckerberg, ortalama bir Amerikalının üçten az arkadaşı olduğunu ortaya koyan 2021 tarihli bir araştırmaya atıfta bulundu.

Zuckerberg, yapay zekanın gerçek bir arkadaştan daha iyi şekilde insanların beğenilerini ve tercihlerini bilebileceğini iddia etti.

Meta Ceo'su yaptığı açıklamada, "İnsanların kendilerini iyi tanıyan ve onları anlayan bir sistem isteyeceğini düşünüyorum." dedi. Gelecekte terapisti olmayanlar için, yapay zekanın bu görevi üstleneceğini öngördüğünü de söyledi.

"KUNDAKÇI GERİ DÖNÜP İTFAİYECİ OLDU"

Eski Instagram yöneticilerinden Meghana Dhar, Zuckerberg'in yalnızlık odaklı gelecek vizyonuna karşı çıktı ve yapay zekanın aslında yalnızlık hissinin salgın boyutlara ulaşmasının nedenlerinden biri olduğunu iddia etti.

Dhar, The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, "Sosyal izolasyonumuza ve sürekli çevrimiçi olmamıza yol açan platformlar, şimdi yalnızlık salgınına bir çözüm sunuyor" dedi ."Sanki kundakçı geri dönüp itfaiyeci oluyormuş gibi görünüyor," diye ekledi.

Amerikan Psikiyatri Birliği'nin 2024 yılında yaptığı bir araştırma , üç Amerikalıdan birinin haftalık olarak kendini yalnız hissettiğini ortaya koydu.



Daha önce yapılan araştırmalar, sosyal izolasyon sorununu, giderek daha fazla insanın günlerinin çoğunu çeşitli mobil cihazlarını kullanarak geçirmesiyle, yüz yüze temas eksikliğine bağlamıştı.