Zuckerberg'ten kafes dövüşü açıklaması: Elon ciddi değil, önümüze bakma zamanı

Elon Musk ise Meta CEO'sunun açıklamalarına X platformu üzerinden, "Zuck bir tavuk." şeklinde yanıt verdi.



Musk, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, en erken tarihte dövüşmeye istekli olduğunu bildirmişti.



Musk, Zuckerberg'e "Threads" adı verilen "Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı" yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu. Zuckerberg de 22 Haziran'da sosyal medyada yaptığı paylaşımda "kafes dövüşü" teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.