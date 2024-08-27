Zuckerberg'ten koronavirüs itirafı: Biden hükümeti baskı yaptı

Meta Platforms CEO'su Zuckerberg, koronavirüs içeriklerinin sansürlenmesi için Biden yönetiminin Meta'ya baskı yaptığını söyledi.

Zuckerberg'ten koronavirüs itirafı: Biden hükümeti baskı yaptı
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'un sahibi Meta Platforms'un CEO'su , Biden yönetiminin üst düzeydeki yetkililerinin salgın sırasında koronavirüsle ilgili içerikleri sansürlemesi için Meta'ya baskı yaptığını ve tekrar böyle bir şeyin yaşanması durumunda buna karşı çıkacağını söyledi.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Zuckerberg, ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'ne dün yazdığı mektupta bu baskı hakkında daha önce konuşmadığı için ve belirli içerikleri kaldırmaya dair yaptığı bazı kararlardan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Zuckerberg, Yargı Komitesi'nin Facebook sayfasında paylaştığı mektupta, "Beyaz Saray yetkilileri de dâhil, Biden hükümetinin üst düzeydeki yetkilileri 2021'de, mizah ve hiciv de dâhil olmak üzere, belirli koronavirüs içeriklerini sansürlememiz için takımlarımıza aylarca tekrar tekrar baskı yaptı ve hemfikir olmadığımızda takımlarımızdan çok şikayet ettiler" diye yazdı.

"Hükümet baskısı yanlıştı ve bunun hakkında daha fazla ses çıkartmadığımız için pişmanım" diye yazan Zuckerberg, "Ayrıca edindiğimiz tecrübe ve yeni bilgiyle bugün vermeyeceğimiz kararlar verdiğimizi düşünüyorum" diye ekledi.

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