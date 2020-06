Zynga tarafından alınan Peak Games oyunlarının sahibi Sidar Şahin kimdir?

Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri gerçekleşti. Hem de söz konusu olan bir mobil oyun firması... Peak Games, ABD merkezli Zinga’ya 1.8 milyar dolara satıldı. Satış sonrası Türk şirketin stratejisinde bir değişiklik olmayacak, çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.

Peki 2010 yılında İstanbul'da kurulan şirket 10 yılda nasıl bu kadar büyüyebildi?

İŞTE İLK TÜRK ‘UNİCORN’U PEAK GAMES’İN 10 YILLIK ÖYKÜSÜ (HABERE GİT)



ABD’deki startup’ların garajda kurulma hikayelerine benzer bir öyküsü bulunan Peak Games 2010 yılında Kadıköy / Moda’da bir apartman dairesinde kuruldu.



2010 yılının Ekim ayında kurulan sosyal oyun şirketi Peak Games artan kullanıcı sayılarının da etkisi ile 6 ay sonra 7,5 milyon dolar yatırım elde etti.



Şirket ilk uluslararası satın almasını gerçekleştirdiğinde ise takvimler 2012’yi gösteriyordu.



Peak Games, ilk uluslararası satın almasını kuruluşundan iki yıl sonra Suudi Arabistan'ın oyun şirketi Kammelna Games'i bünyesine katarak gerçekleştirdi.



Kart ve okey oyunları kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşan şirket birkaç yıl içinde yurtdışında da adını duyurmaya başladı.



2015’in başında Peak Games tarafından piyasaya sürülen Toy Blast özellikle ABD’de hatırı sayılır bir popülarite yakaladı. Takip eden günlerde Hasbro’nun Toy Blast’ı ‘My Little Pony: Puzzle Party’ isimli bir oyuna dönüştürerek klonladığı iddiası mahkemede son buldu.



Taraflar iki yıl sonra karşılıklı anlaşmaya vardıklarını duyurdu ve Hasbro Toy Blast’in klonu olan My Little Pony: Puzzle Party’yi yayından kaldırdı.



2017 yılında 100 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atan şirket tarihindeki en pahalı anlaşmaya imza attı. Bu anlaşma ile Zynga şirketin Spades Plus, Gin Rummy Plus ve Okey Plus gibi oyunlarının yeni sahibi olmuş Peak Games’in Toy Blast ve Toon Blast oyunları ise İstanbul merkezli şirkette kalmıştı..

SİDAR ŞAHİN KİMDİR?

Peak Games’i kurmadan önce, Türkiye’de ve dünyanın farklı bölgelerinde yüksek profilli oyun şirketlerini ve başarılı internet girişimlerini yöneten Peak Games’in Kurucusu ve CEO’su 49 yaşındaki Sidar Şahin İstanbul doğumlu.

Fikirlerini girişime çevirmek için, Boğaziçi Üniversitesi’ni lisans eğitiminin ilk senesinin sonunda bırakan Sidar'ın girişimleri arasında Funpac, izlesene.com, Gamegarden, Trendyol.com bulunuyor.

Sidar Şahin'in bir önceki girişimlerinden biri olan Funpac, 2003 yılında kuruldu, oyunları 30 ülkede, 20’den fazla operatör ve portal üzerinden kullanıcılara ulaştı.

Sidar’ın ikinci girişimi olan Izlesene.com Türk Internet endüstrisinde en yüksek değeri yakalayan firma oldu. Sidar’ın üçüncü girişimi olan Gamegarden ise Doğan Grup tarafından satın alındı.

ABD'Lİ ZYNGA'NIN PEAK GAMES'İ SATIN ALMA SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?