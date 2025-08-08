Türkiye
Türkiye'ye iade edildiler
Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan iki örgüt lideri Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.
Yusuf'u öldüren ihmal
Çanakkale'de komşu dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle oğlunu kaybeden adam, olay günü yaşadıklarını anlattı.
Edremit’teki orman yangına ilişkin 1 tutuklama
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin soruşturmada, jandarma tarafından gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
AK Parti’nin 25. yılı. Ankara semalarında dron gösterisi
AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü, Ankara'daki Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen programla kutlandı. Programda dron gösterisi de yapıldı.
AK Parti'nin 25. yıl kutlamalarında dron gösterisi yapıldı
"AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı", Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlendi. Programda, müzik ve videolar eşliğinde dron gösterisi gerçekleştirildi.
AK Parti 25. yıl vizyon belgesini açıkladı
Kuruluşunun 25. yılını kutlayan AK Parti, gelecek çeyrek asra ilişkin hedeflerin yer aldığı ''AK Parti 25. Yıl Vizyonu'' belgesini yayımladı.
Üç milletvekili daha AK Parti'ye katıldı. İşte Meclis'teki yeni sandalye dağılımı
Mustafa Bilici, Mehmet Mustafa Gürban ve Ömer Karakaş, AK Parti'ye katıldı. Meclis'teki sandalye dağılımı bir kez daha değişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çeyrek asrı devirmenin gururunu yaşıyoruz
AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimse bizden yorulma beklemesin, daha yeni başlıyoruz." dedi.
Tacizle suçlanan CHP'li Yazgan: ''İçeceğime ilaç katıldı''
Tacizle suçlanan CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, ''Ankara’ya geçtiğim gibi dilekçemi yazacağım ve benim dokunulmazlığımın kaldırılmasını isteyip, yargılanmayı talep edeceğim.'' dedi.
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Dünya Gündemi
Türk gençlerinin sayısı bile yetti. Tam 117 ülkeyi geride bıraktı, Avrupa'nın en genç nüfuslu ülkesi
NATO Zirvesi ne zaman, nerede yapılacak? 2026 NATO Liderler Zirvesi tarihi
Dünya diplomasisinin kalbi Türkiye’de atmaya hazırlanıyor. Küresel çapta jeopolitik dengelerin yeniden şekillendiği, savunma stratejilerinin ve ittifak içi dayanışmanın en üst düzeyde masaya yatırılacağı NATO Zirvesi bu yıl Ankara'da düzenlenecek. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek olan dev buluşma için resmi takvim açıklandı. NATO Zirvesi ne zaman ve nerede düzenlenecek?
Belçika-İran maçı öncesi Los Angeles'ta gerginlik çıktı
ABD’nin Los Angeles kentindeki SoFi Stadı önünde, İran milli takım taraftarları ile Şah destekçisi protestocular karşı karşıya geldi.