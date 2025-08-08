NATO Zirvesi ne zaman, nerede yapılacak? 2026 NATO Liderler Zirvesi tarihi

Dünya diplomasisinin kalbi Türkiye’de atmaya hazırlanıyor. Küresel çapta jeopolitik dengelerin yeniden şekillendiği, savunma stratejilerinin ve ittifak içi dayanışmanın en üst düzeyde masaya yatırılacağı NATO Zirvesi bu yıl Ankara'da düzenlenecek. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek olan dev buluşma için resmi takvim açıklandı. NATO Zirvesi ne zaman ve nerede düzenlenecek?