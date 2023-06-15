Ankara'da iki otobüs çarpıştı: 6 yaralı

Ankara 'da iki otobüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 09.00 sıralarında Altındağ ilçesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi.

Şehabettin Y. yönetimindeki özel halk otobüsü, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan A.Y. yönetimindeki EGO otobüsüyle çarpıştı.



Kazada, halk otobüsü şoförü Şehabettin Y. ile 5 yolcu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.