Ankara'da iki otobüs çarpıştı: 6 yaralı
15.06.2023 13:04
Son Güncelleme: 15.06.2023 13:04
DHA
Engin Yeşil
Ankara'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait EGO otobüsü ile özel halk otobüsü çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Altındağ ilçesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi.
Şehabettin Y. yönetimindeki özel halk otobüsü, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan A.Y. yönetimindeki EGO otobüsüyle çarpıştı.
Kazada, halk otobüsü şoförü Şehabettin Y. ile 5 yolcu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
