Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.



Buna göre, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 05.00 ve 09.00, Gökçeada’dan Kabatepe’ye de saat 07.00 seferi yapılacak.



Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00 ile Kabatepe'den saat 15.00 ve 19.00'daki feribot ise seferleri iptal edildi.



Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.

BOZCAADA SEFERLERİ

Geyikli ile Bozcaada hattında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.



Buna göre, Bozcaada'dan saat 18.00 ile Geyikli'den saat 19.00'da yapılması planlanan seferler iptal edildi.



Bozcaada'dan Geyikli’ye saat 10.00, 14.00 ve 15.30 ile Geyikli'den Bozcaada’ya saat 11.00 ve 15.00 seferleri ise yapılacak.