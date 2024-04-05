14 gündür kayıp olan 16 yaşındaki Muhammed'den acı haber

Şırnak'ın Cizre ilçesi Konak Mahallesi'ndeki evinden 22 Mart'ta ayrılan ve bir daha haber alınamayan Muhammed Bavli'yi (16) bulmak için Dicle Nehri'nde başlatılan arama çalışmasına bugün de devam edildi.



Ekipler, Dicle Nehri'nin Silopi ilçesine bağlı Kavaközü köyü mevkisinde Bavli'nin cesedine ulaştı.

Cenaze, incelemenin ardından otopsi için hastaneye götürüldü.



Cizre'de 22 Mart'ta kaybolan Muhammed Bavli'yi kendi imkanlarıyla bulamayan ailesi durumu yetkililere bildirmiş, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerince yürütülen çalışmada Bavli'nin son olarak Dicle Nehri kenarında görüldüğünün belirlenmesi üzerine nehirde arama çalışması başlatılmıştı.