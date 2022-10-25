0850'li hatlardan dolandırıcılık: Meclis BTK'dan rapor istedi

Banka ya da pazarlama adı altında sabit hat ya da 0850 ile başlayan numaralardan aranıyorsanız dikkat edin. Çoğu zaman da dolandırıcılar tarafından kullanılan bu numaralar engellense de önlenemiyor.



Son dönemde vatandaşların tüketici mahkemelerine başvurusu artarken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) binlerce şikayet dilekçesi yazıldı.



TRT Haber'de yer alan habere göre, konu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) iletildi. BTK'nın hazırladığı kapsamlı raporda şikayet edilen numaraların tamamı için "dolandırıcılık amacıyla kullanılıyor denilemez" sonucuna varıldı. Kişisel verilerin korunması talebi ile Ticaret Bakanlığı'na başvurulması tavsiye edildi.



BTK UYARDI



BTK, dolandırıcılara karşı alınabilecek tedbirler ve çözüm yollarına raporunda yer verdi. Arayan hat bilgilerinin düzenli olarak denetlendiğine dikkat çekildi. Vatandaşlar "yanlış yönlendirmeye" karşı uyarıldı.



İhlali tespit edilen işletmecilere, ilgili mevzuat çerçevesinde idari yaptırım uygulandığı açıklandı.