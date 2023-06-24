1,2 milyar liralık TikTok vurgununda 10 kişi tutuklandı

TikTok’ta 1,2 milyar lira dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 163 kişiden 10'u tutuklandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başta İstanbul olmak üzere 37 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 163 kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından 67 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.



Savcılık ifadelerinin ardından 33 şüpheli tutuklama talebiyle, 34 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılması istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



Hakimlik 10 kişinin tutuklanmasına, 57 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?



Sosyal medya platformu TikTok’taki yayınları inceleyen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yayınlarda yapılan konuşmalardan şüphelenerek harekete geçmişti.



Ekipler, bazı kullanıcıların TikTok’ta “Jeton” adı verilen sanal para alabildiklerini daha sonra bir kereliğine mahsus bu jetonu geri iade edebildiklerini ancak aldıkları jetonu sadece anlaşmalı oldukları fenomenlere gönderdiklerini, fenomenlerin ise parayı önceden belirlenen hesaplara aktardıklarını saptamıştı.



Para göndermek için kullanılan kredi kartlarının çalındığını ya da kopyalandığını belirleyen ekipler, yayıncılara ve para gönderenlere ait 4 binden fazla banka hesap hareketlerini incelemeye almıştı.



Yapılan araştırmalarda bu hesaplara 1,2 milyar liralık para akışı olduğu tespit edilmişti.