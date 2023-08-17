1,5 ay önce tanıştığı kadını 3'üncü buluşmada öldürdü

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ümit Işık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "adam öldürme" suçundan tutuklandı.



"GÖRÜŞMEK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"



Işık ifadesinde Züleyha Adıgüzel ile 1,5 ay önce tanıştıkları ve 3’üncü kez buluştuklarını anlattı.



Işık'ın "Olay günü İstanbul'dan onu almak için Çorlu ilçesinden araba kiraladım. İstanbul'a giderek Züleyha'yı alıp, Çerkezköy'de kiraladığım apart otele geldik. Burada bana artık görüşmek istemediğini ve beni sevmediğini söyledi. Tartışma sırasında yan tarafta elektrik süpürgesi duruyordu, kablosu elime geçti. Züleyha'nın boynuna dolamaya başladım. O da bana, 'Yapma aşkım' dedi, tırnağını elime batırdı." dediği öğrenildi.



Ümit Işık, sabah olunca, kiraladığı aracı Çorlu'ya götürüp bıraktıktan sonra tekrar daireye döndüğünü, ardından da polise gidip teslim olduğunu ifade etti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin