1,5 ayda bin 250 deprem oldu! Uzman isimden dikkat çeken sözler: "Buradaki depremler klasik depremlerden farklı"
Kütahya'da 21 Nisan'dan bu yana deprem fırtınası yaşanıyor. Klasik tektonik depremlerde ana şok sonrası depremlerin büyüklüğünün küçülerek devam ettiğini anlatan uzmanlar, Simav'da durumun farklı olduğuna işaret ediyor.
Kütahya, 21 Nisan gününde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremden bu yana irili ufaklı depremlerle sarsılıyor.
Bölgede 2025 yılının başından bu yana bin 350 deprem oldu. Bu depremlerin bin 250'si son 1,5 ayda gerçekleşti.
Bölge halkı daha büyük bir deprem olasılığı nedeniyle tedirgin.
Uzmanlar ise uyarıyor.
BÖLGEDE DEPREM FIRTINASI YAŞANIYOR
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Özburan, bölgede bir deprem fırtınası yaşandığını söyledi.
Son olarak 10 Haziran Salı günü 4,5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu anımsatan Özburan, "21 Nisan'da ilk meydana gelen depremden bu yana 4'ün üzerinde en büyüğü 4,6 olan sekiz sarsıntı kaydedildi." dedi.
Özburan, bu depremlerin 4,6 büyüklüğünü geçmediğini kaydetti.
"SİMAV'DAKİ DURUM FARKLI"
Özburan, "Klasik tektonik depremlerde bir ana şok gerçekleşir ve büyüklüğü küçülerek devam eder ancak buradaki depremlerde böyle bir durum söz konusu değil." diye konuştu.
Doç. Dr. Özburan, depremlerin Simav Fay Zonu, Emet-Gediz Fay Zonu ve Naşa Fay Zonu arasında kalan bir alanda gerçekleştiğini hatırlattı.
Bölgedeki sismik hareketliliğin bir deprem fırtınası olduğunu vurgulayan Özburan, "Bölgede yılın başından beri bin 350 sarsıntı kaydedildi. Bu sarsıntıların bin 250'si son 1,5 ayda gerçekleşti. Oldukça fazla sarsıntı olduğu için buna deprem fırtınası diyebiliriz. Bu deprem fırtınasının da süreceğini tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.
AMERİKA İLE BENZERLİK GÖSTERİYOR
Muzaffer Özburan, depremlerin jeotermal kökenli olabileceğine değinerek, şöyle devam etti:
"İncelediğimizde literatürde 4,5 büyüklüğe varan depremlerin meydana geldiğini biliyoruz. Amerika ve Güney Kaliforniya civarında yapılan çalışmalarda buna benzer örnekler yaşanmış.
Simav'daki depremlerin jeotermal kökenli olabileceğini düşünüyoruz. Asıl cevabı çalışmalar sonlandırıldıktan sonra verebiliriz."
NAŞA FAY ZONU'N DİKKAT ÇEKTİ
Özburan, sismik hareketliliğin yaşandığı bölgenin güncel diri fay haritasında görünmediğini ancak depremlerin kuzey-batı, güney-doğu uzanımlı olan Naşa Fay Zonu ile aynı uzanımda gerçekleştiğini sözlerine ekledi.
AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
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