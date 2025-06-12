1,5 ayda bin 250 deprem oldu! Uzman isimden dikkat çeken sözler: "Buradaki depremler klasik depremlerden farklı"

Son olarak 10 Haziran Salı günü 4,5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu anımsatan Özburan, "21 Nisan'da ilk meydana gelen depremden bu yana 4'ün üzerinde en büyüğü 4,6 olan sekiz sarsıntı kaydedildi." dedi.

Bölge halkı daha büyük bir deprem olasılığı nedeniyle tedirgin. Uzmanlar ise uyarıyor.

Bölgede 2025 yılının başından bu yana bin 350 deprem oldu. Bu depremlerin bin 250'si son 1,5 ayda gerçekleşti.

"SİMAV'DAKİ DURUM FARKLI"

Özburan, "Klasik tektonik depremlerde bir ana şok gerçekleşir ve büyüklüğü küçülerek devam eder ancak buradaki depremlerde böyle bir durum söz konusu değil." diye konuştu.

Doç. Dr. Özburan, depremlerin Simav Fay Zonu, Emet-Gediz Fay Zonu ve Naşa Fay Zonu arasında kalan bir alanda gerçekleştiğini hatırlattı.

Bölgedeki sismik hareketliliğin bir deprem fırtınası olduğunu vurgulayan Özburan, "Bölgede yılın başından beri bin 350 sarsıntı kaydedildi. Bu sarsıntıların bin 250'si son 1,5 ayda gerçekleşti. Oldukça fazla sarsıntı olduğu için buna deprem fırtınası diyebiliriz. Bu deprem fırtınasının da süreceğini tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.