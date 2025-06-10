1,5 çorba kaşığı yedi, ölüyordu: "Vücudumda bir anda ateş oldu"

Baygınlık geçiren arıcı için çevredekiler, sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen ekipler, balda zehirlenen ve nabzı durma noktasına gelen arıcıya ilk müdahalede bulundu.

Hastaneden çıkan Miktat Kulaksız, kendisine ilk müdahalede bulunan sağlık personelini, istasyonlarında ziyaret edip, hayatını kurtaran müdahale için teşekkür etti.

Müdahalenin ardından nabzı ve tansiyonu normale dönen Kulaksız, en yakın hastaneye sevk edildi.

"VÜCUDUMDA BİR ATEŞ OLDU"

Yaşananları anlatan Miktat Kulaksız, "Sağım yaparken bal çok tatlıydı. 1,5 yemek kaşığı tattım. Ardından vücudumda bir ateş oldu." dedi.

Sonrasında gözlerinin karardığını ve midesinin bulandığını anlatan adam, "Ambulansa binerken şuurum yerinde değildi. Ambulansta bir iğne yapıp, serum taktılar; şuurum yerine geldi." diye konuştu.

"NABIZ 30'LU SEVİYELERE KADAR DÜŞMÜŞTÜ"

Sağlık personeli Oğuzhan Toprak ise "Nabzı yavaşlayıp, 30'lu seviyelere düşmüştü. Yine tansiyonu da düşmüştü. Bizde bekletmeden müdahalemizi yaptık. Ve doğru hastanemizi seçip, hastamızı naklettik." ifadelerini kullandı.