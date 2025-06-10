1,5 çorba kaşığı yedi, ölüyordu: "Vücudumda bir anda ateş oldu"
Rize'de sağımını yaptığı baldan 1,5 çorba kaşığı yiyen adam fenalaştı. Nabzı 30'lu seviyelere kadar düşen adam, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtuldu.
Rize'de baldan zehirlenen arıcıyı sağlık ekiplerinin müdahalesi hayatta tuttu.
Merkeze bağlı Karsu köyünde arıcılık yapan Miktat Kulaksız, 4 Haziran'da sağımını yapıp yediği baldan zehirlendi.
ANİDEN TANSİYONU DÜŞTÜ, BAYILDI
1,5 çorba kaşığı bal tükettikten sonra aniden tansiyonu düşüp, nabzı zayıflayan Kulaksız'a yanındakiler müdahale etti.
Baygınlık geçiren arıcı için çevredekiler, sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen ekipler, balda zehirlenen ve nabzı durma noktasına gelen arıcıya ilk müdahalede bulundu.
SAĞLIK PERSONELİNE TEŞEKKÜR ETTİ
Müdahalenin ardından nabzı ve tansiyonu normale dönen Kulaksız, en yakın hastaneye sevk edildi.
Burada tedavi altına alınan arıcı, durumunun normale dönmesinin ardından taburcu edildi.
Hastaneden çıkan Miktat Kulaksız, kendisine ilk müdahalede bulunan sağlık personelini, istasyonlarında ziyaret edip, hayatını kurtaran müdahale için teşekkür etti.
Sağlık personeli arıcıya çay ikram etti.
"VÜCUDUMDA BİR ATEŞ OLDU"
Yaşananları anlatan Miktat Kulaksız, "Sağım yaparken bal çok tatlıydı. 1,5 yemek kaşığı tattım. Ardından vücudumda bir ateş oldu." dedi.
Sonrasında gözlerinin karardığını ve midesinin bulandığını anlatan adam, "Ambulansa binerken şuurum yerinde değildi. Ambulansta bir iğne yapıp, serum taktılar; şuurum yerine geldi." diye konuştu.
"NABIZ 30'LU SEVİYELERE KADAR DÜŞMÜŞTÜ"
Sağlık personeli Oğuzhan Toprak ise "Nabzı yavaşlayıp, 30'lu seviyelere düşmüştü. Yine tansiyonu da düşmüştü. Bizde bekletmeden müdahalemizi yaptık. Ve doğru hastanemizi seçip, hastamızı naklettik." ifadelerini kullandı.
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