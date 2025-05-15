1,5 metre boyundaki yılan tellere dolandı
1,5 metrelik yılanı bir sitenin bahçe tellerine dolandı. Yılan, itfaiye operasyonuyla yakalanıp doğal ortamına salındı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir sitenin bahçe tellerine sarılı halde görülen yılan korku dolu anlar yaşattı.
Zehirli olabileceği ihtimaline karşı kimsenin yaklaşamadığı yılanın nasıl oraya geldiği bilinmezken, itfaiye ekipleri yılanı bulunduğu yerden aldı.
DOĞAL ORTAMINA SALINDI
Jiletli teller sebebiyle ilerleyemeyen yılan, ekipler tarafından doğal ortamına salındı.
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