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Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünün, terör örgütü DAEŞ'in, çatışma bölgeleri ile irtibatlı mensuplarının deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttüğü bildirildi.
Açıklamada, çalışma kapsamında, Adıyaman'da DAEŞ içerisinde faaliyet yürütmekte iken terör örgütü saflarında silahlı faaliyette bulunmak için Suriye'ye giden Ayşenur İnci'nin, Habur Sınır Kapısı'nda teslim olduğu açıklandı.
İnci'nin, İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride yer aldığı ve başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulduğu kaydedildi.