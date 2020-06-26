1,5 milyon liralık kaçak akaryakıt operasyonu

Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 1 milyon 449 bin TL değerinde 271 bin 622 litre kaçak madde ile karıştırılmış akaryakıt ele geçirildi.

DHA 26.06.2020 - 11:22

1,5 milyon liralık kaçak akaryakıt operasyonu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

2 AYRI İŞ YERİNE BASKIN

İzmit ve Kartepe ilçelerinde bulunan şüphelilere ait 2 ayrı iş yerine baskın yapan ekipler, kaçak madde ile karıştırılmış akaryakıt ele geçirildi. 

16 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında İstanbul, Sakarya, Düzce ve Konya’da düzenlenen operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı.

Operasyon süresince 1 milyon 449 bin TL değerinde 271 bin 622 litre kaçak madde ile karıştırılmış akaryakıt ele geçirildi. 5 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 kişi ise adliyeye sevk edildi.

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