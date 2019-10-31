1,5 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi (Piyasa değeri 10 milyon euro)

İstanbul polisi 4 ilçeden kayıt dışı toplanan bitkisel atık yağların işlenerek biyodizel yakıt haline getirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

ATIK YAĞLARA ALKOL VE KOSTİK KARIŞTIRMIŞLAR



4 ay süreyle teknik ve fiziki takip sonucu, atık yağların Tekirdağ'da bulunan işleme lisansı olmayan bir kimya şirketine götürüldüğü belirlendi.

Kimya şirketinin atık yağlara alkol ve kostik karıştırıp biyodizel yakıt yaptığı ortaya çıktı.

Akaryakıtın Tekirdağ Limanı'ndan Malta bandıralı bir tankerle İspanya'ya gönderileceği belirlenince operasyon yapıldı.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO



Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon euro olan, 1 milyon 525 bin 915 litre kaçak biyodizel akaryakıta el konuldu. Kimya tesisi sahibi ve çalışanı 12 kişi gözaltına alındı.