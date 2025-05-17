1,5 tonluk Poyraz'ın fiyatı dudak uçuklatıyor

Asıl, Simmental Fleckvieh ırkı boğası Poyraz'a 550 bin TL istiyor. Asıl, "Kayseri'de büyükbaş hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren bir aile işletmesinin üyesiyim. Ben bu işte üçüncü kuşağım. Dedem bu işi yapıyordu, amcalarım bu işi yapıyor, babam bu işi yapıyor. Biz de yine bu sektörde yola devam ediyoruz." dedi.

"EN SON 500 BİN TL'Yİ GÖRDÜ"



Simmental ırkının özelliklerine değinen Asıl, "Simmental kombine bir ırktır. Hem etçi hem sütçü bir ırktır. Erkek hayvanlarında ortalama yüzde 68 oranında randımanı olan günde bin 350 ve bin 650 gram arasında et alan bir ırktır." diye konuştu.



"Simmental ırkının ülkemiz hayvancılığına daha çok katkıda bulunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullanan Asıl, "Bu şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. Poyraz'ı şu anda satılığa çıkardık. Bu boğamız en son 500 bin TL'yi gördü. 550 bin TL istedik. O şekilde pazarlığımız yarıda kaldı. Yeni alıcılarını, yeni taliplerini inşallah bekliyoruz. 4 yaşında, yaklaşık 1,5 ton ağırlığın üzerinde. Yaklaşık 1 ton civarında et çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.