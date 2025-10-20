1,5 yaşındaki Ahsen'in acı ölümü
Şanlıurfa'da evinin önünde oynayan 1,5 yaşındaki çocuk, yoldan geçen iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'da 1,5 yaşındaki çocuk, iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Siverek'e bağlı Küptepe kırsal mahallesinde meydana geldi.
İddiaya göre, evinin önünde oyun oynayan 1,5 yaşındaki Ahsen Kış bu sırada köy yolundan geçen kepçenin altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde minik çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Küçük Ahsen Kış'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.