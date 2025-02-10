1,5 yaşındaki bebeğin feci ölümü

Antalya'da O.İ'nin kullandığı kamyonet, Alanya ilçesi Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi'nde aniden yola çıkan 1,5 yaşındaki Enes Eray Kartal'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Bebeğin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'daki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.



Kamyonet sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.