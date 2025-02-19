1,5 yaşındaki bebeğin feci ölümü

Karaman'da nefes borusuna leblebi kaçan 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

1,5 yaşındaki bebeğin feci ölümü

'da Şeyh Şamil Mahallesi 1397. Sokak'ta evde Mehmet Akif Kaya'nın soluk borusuna leblebi kaçtı.

Bebeğin nefes alamadığını fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebek müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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