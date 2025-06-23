1,5 yaşındaki bebek, balkondan düştü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde evinin bulunduğu binanın birinci katındaki balkonunda oynarken aşağıya sarkan Züleyha K., beton zemine düştü.

Bebeği fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Züleyha K., ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

