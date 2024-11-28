1,5 yaşındaki Fatma Nur yatağında ölü bulundu
Burdur'da kalp hastası olduğu belirtilen 1,5 yaşındaki Fatma Nur El Halaf, yatağında ölü bulundu.
Burdur'da Recep Mahallesi Bekar Sokak'ta oturan Suriyeli anne 1,5 yaşındaki kızı Fatma Nur El Halaf'ı sabah yatağında hareketsiz halde gördü.
İnşaat ustası olarak çalışan eşi Ahmet El Halaf'ı arayan kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de haber verdi.
Eve gelen sağlık ekipleri bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kalp hastası olduğu belirtilen bebeğin cenazesi morga götürüldü.
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