1,5 yaşındaki kızının gözü önünde hamile eşine kurşun yağdırdı

Olay, geçtiğimiz cuma günü Ümraniye'de Adem Yavuz Mahallesi'nde saat 15.20 sıralarında meydana geldi.

Hasret Dalkoparan (19), imam nikahlı kocası ve madde bağımlısı Ozan Dum’un (21) aşırı kıskançlıkları nedeniyle tartışarak ağabeyi Tolga Dalkoparan'ın evine sığındı. Tartışmadan bir kaç gün sonra Ozan Dum, Dalkoparan'ın yaşadığı evi gözetlemeye başladı. Dum, Hasret Dalkoparan'ın ağabeyinin markete gitmesini fırsat bilerek eve girdi.

Eşiyle tartışan Ozan Dum, ardından silahını çıkartarak Hasret Dalkoparan’a 1,5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan hamile kadın, hayatını kaybetti.

Ozan Dum, kızının gözü önünde eşinin kollarını ve bacaklarını keserek parçalara ayırdı.

Silah seslerini duyan yenge, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Hasret Dalkoparan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Talihsiz kadının cansız bedeni, incelenmek üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Öte yandan kurşunların televizyonu ve duvarları deldiği, tavanın ise kana bulandığı görüldü.



"CENAZEDE YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ"



İmam nikahlı eşi tarafından öldürülen Hasret Dalkoparan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Çekmeköy Alemdağ Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze töreninde Dalkoparan'ın gözyaşlarına boğulan aile yakınları, fenalık geçirdi.

OZAN DUM TUTUKLANDI

18 suç kaydı bulunan Ozan Dum, polisin detaylı çalışmaları sonucu kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte Çekmeköy’de yakalandı. Emniyette sorgulama işlemleri tamamlanan cani koca, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



"KANLAR İÇERİSİNDE ÖLDÜRÜLEREK PARÇALARA AYRILDIĞINI GÖRDÜK"



Görgü tanığı yenge Hülya Dalkoparan, "Ben evdeydim, eşim markete girmişti. Ateş ettiğini duyunca kaçarak saklandım. Eşimi aradım, eşim eve geldi. Odanın kapısını açtığımızda, kanlar içerisinde öldürülerek parçalara ayrıldığını gördük. Bu şahsın en ağır cezayı almasını istiyoruz. İdam edilmesini istiyoruz" dedi.



"NE ZAMANA KADAR KADINLAR BÖYLE KATLEDİLECEK?"



Baba Derya Dalkoparan, "Ben bu şahsın annesi ve babasından da şikayetçiyim. Daha önceden kızımı tehdit ettiğini de biliyorlardı. Nitekim bu şekilde de oldu. Şimdi ben buradan adalete sesleniyorum. Ne zamana kadar kadınlar böyle katledilecek. En son evimizin önünde pusuya yatıp kızımı vurdu. Damadım iyi bir insan değildi. Ben annesine babasına defalarca söyledim. Sonuç ortada, çok üzüntülüyüm. Canımız çok kötü bir şekilde yanıyor. Bu caninin idamını istiyorum, çifte cinayet gerçekleştirdi. Benim kızım hamileydi" ifadelerini kullandı.



"TARTIŞMA YAŞANINCA SİLAHINI ÇIKARARAK, 1,5 YAŞINDAKİ KIZININ ÖNÜNDE EŞİNİ BAŞINDAN VURMUŞ"



Kuzen Tuğba Dalkoparan ise, "Evin önüne gizlenerek, Hasret'in ağabeyinin evden çıkmasını beklemiş. Ağabeyi evden ayrılınca içeriye girmiş. Yengesi evde olunca onu dışarıya çıkarmış. Tartışma yaşanınca yanındaki silahını çıkararak, 1,5 yaşındaki kızının önünde eşini başından vurmuş. Bebeğinin gözü önünde ölmüş olan eşine işkence uygulayarak parçalara ayırmış" diye konuştu.